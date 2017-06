Une saison historique pour C dans l'air et C à vous sur France 5.

Les magazines C dans l'air et C à vous ont réalisé une saison historique (du lundi 29 août 2016 au vendredi 23 juin 2017), annonce le diffuseur France 5.

C dans l'air, présenté par Caroline Roux (du lundi au jeudi) et Bruce Toussaint (le vendredi), a réuni en moyenne 1,5 million de téléspectateurs pour 12.8% de part d'audience, soit une progression de 8% par rapport à la saison dernière.

C dans l'air du samedi, présenté par Bruce Toussaint, nouveauté de la rentrée, réunit en moyenne 923 000 téléspectateurs pour 7.6% de PDA. Ainsi, la case progresse de 95% par rapport à la saison dernière.

C à vous, présenté par Anne-Sophie Lapix et sa bande, a rassemblé en moyenne 1 million de téléspectateurs pour 5.7% de PDA, soit une progression de 14% par rapport à la saison dernière.

C l'hebdo, le samedi, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, a fédéré en moyenne 629 000 téléspectateurs pour 4.1% de PDA. Ainsi, la case progresse de 128% par rapport à la saison dernière.

A la rentrée, C à vous revient avec Anne-Elisabeth Lemoine et C l'heddo avec Ali Baddou.

France 5 tient à remercier les animateurs, les équipes de production et les journalistes qui travaillent au quotidien sur ces magazines ainsi que les téléspectateurs de leur fidélité.