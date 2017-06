Le village préféré des Français 2017 : votez ce soir pour une de ces treize communes.

Produit par Morgane Production, présenté en direct par Stéphane Bern et réalisé par Franck Broqua, le rendez-vous annuel Le plus beau village français est de retour ce mardi 13 juin dès 21 heures sur France 2.

Grande nouveauté pour cette 6ème édition : les téléspectateurs pourront voter en direct, tout au long de l’émission par SMS et AUDIOTEL.

C’est à la fin de l’émission, après avoir découvert les 13 villages de France métropolitaine en compétition, que nous découvrirons la commune qui succèdera à Rochefort-en-Terre.

Ils sont en compétition :

Bellême / Région Normandie

Bèze / Région Bourgogne-Franche-Comté

Gargilesse-Dampierre / Région Centre-Val de Loire

Kaysersberg / Région Grand Est

La Garde-Adhémar / Région Auvergne-Rhône-Alpes

Lagrasse / Région Occitanie

La Roque-Gageac / Région Nouvelle-Aquitaine

Lourmarin / Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Moncontour / Région Bretagne

Montchauvet / Région Ile-de-France

Piriac-sur-Mer / Région Pays de la Loire

Saint-Valery-sur-Somme / Région Hauts-de-France

Sant’Antonino / Région Corse

Au cours de cette soiré,e nous croiserons notamment Delphine Wespiser, Miss Alsace 2011 et Miss France 2012, dans le charmant village alsacien de Kaysersberg, Michel Fugain dans les ruelles de Sant’Antonino, un des villages les plus pittoresques de Corse. Quant à Franck Ferrand, féru d’histoire et de littérature, nous le retrouverons sur les traces de George Sand à Gargilesse-Dampierre dans la région Centre-Val de Loire.

Réalisation reportages : Mathilde Hamet, Alex Badin, Nicolas Boero, Antoine Coursat.