Voici pourquoi Teddy Riner ne veut plus participer à Fort Boyard...

Chaque saison, les sportifs sont plus d'un à participer au jeu Fort Boyard sur France 2, au profit d'une association. Pour cette saison 2017, on peut notamment citer Florent Manaudou et Michaël Jeremiasz, joueur de tennis en fauteuil roulant.

En 2011, Olivier Minne accueillait sur le fort Teddy Riner. L'équipe, à laquelle participait aussi Rio Mavuba, était repartie quasi bredouille. Plantade sur le mot clé, cagnotte de consolation de 3.000 euros. Une émission où le champion mondial de judo a paniqué face à un serpent.

Dans un dossier consacré aux performances de sportifs - dont Stéphane Diagana, Sébastien Loeb et Romain Mesnil - l'hebdomadaire L'Équipe Mag revient sur les propos de Teddy Riner.

Plus jamais il ne veut être candidat. Avant les épreuves, il avait prévenu qu'il ne voulait ni araignées ni serpents..."J'en ai la trouille. Ils n'ont rien trouvé de mieux que de m'enfermer avec un gros serpent jaune. Je l'ai vu sur la fin. Quelle peur ! Ils m'ont trahi, ils peuvent m'oublier"...

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2 - ALP.