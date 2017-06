Voici qui sont les lauréats des Espoirs de l'animation 2017.

Les chaînes jeunesse du groupe Lagardère TiJi, Gulli et Canal J révèlent les lauréats de la 16ème édition des Espoirs de l’Animation.

Sur le thème « GÉNÉRATION CONNECTÉE : LES ENFANTS DU NUMÉRIQUES », les élèves des 6 écoles d’animation ont eu 1 mois pour réaliser un court métrage d’1 minute adapté à la ligne éditoriale de la chaîne choisie et du public auquel ils souhaitaient s’adresser.

L’Espoir du jury a été primé en fonction des critères applicables à toute production d’animation (affinité avec le public visé, qualité du graphisme, de l’écriture, de la bande son…).

L’Espoir du public a été choisi par les enfants sur les sites internet de TiJi, Gulli, Canal J et aussi sur lesespoirsdelanimation.fr

Espoir du Jury professionnel : Smart cochon. Que se passe-t-il lorsqu’un cochon avale un smartphone ? Réalisé par Adeline FAYE. École : La Poudrière

Espoir du public Canal J : Interférences. Glenn est un garçon d’une dizaine d’années passionné par les jeux vidéo. Son aventure commence vraiment quand son personnage préféré débarque dans la vie réelle, l’invitant ainsi à lâcher sa manette pour l’y suivre. Réalisé par Kevin LAGRUE, Clémentine LECLUSE, Marion LEGIER, Jason MEGRELIS, Arthur VALTER. École : Supinfocom Rubika.

Espoir du public TIJI : Tidili ! C’est l’émoi dans la savane ! Les animaux ont reçu un colis. Réalisé par Hugo GLAVIER, Rodrigo GOULAO DE SOUSA, Lazare AIBOUT-SIBILLE, Julie RENOUVEL. École : Estienne.

Espoir du public GULLI : Ano. Un astronaute perd son téléphone dans l’espace. Ce dernier atterrit sur une planète lointaine et inconnue… La planète Xilion ! Une des familles d’êtres primitifs qui la peuple découvre cet objet 2 fois plus grand que l’habitant moyen de Xilion. Ils tentent de l’utiliser, mais leurs actions hyper-connectées auront des conséquences bien plus grandes que ce qu’ils pouvaient imaginer ! Réalisé par Natasha PIANETTI, Clémence OTTEVAERE, Geoffroy COLLIN, Hugo VALDELIEVRE-RATTIER, Romain GILLIOT, Quentin CONIGLIO. École : Supinfocom Rubika.

Diffusion du palmarès dimanche 18 juin à 19h55 sur Canal J & 20h30 sur Gulli et TiJi.