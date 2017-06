Zone interdite consacré aux vendeurs sur les marchés de l'été, le 19 juillet sur M6.

Présenté par Ophélie Meunier le mercredi 19 juillet à 21 heures sur M6, le magazine Zone interdite sera consacré aux vendeurs sur les marchés de l'été.

Chics ou populaires, les marchés de nos vacances rivalisent de goût et de couleurs pour mettre en appétit les vacanciers. Chaque été, 13 000 marchés animent les villes de France. Maraîchers, poissonniers, camelots et autres vendeurs ambulants se lèvent aux aurores pour installer leurs étals, charmer les clientes et haranguer la foule à grands coups de formules ensoleillées. Ces hommes et ces femmes aux personnalités hautes en couleurs, rythment nos matins d'été sur les marchés provinciaux et font partie de nos bons souvenirs de vacances. Zone Interdite est partie aux quatre coins de la France à la rencontre de ceux qui doivent réaliser la majeure partie de leur chiffre d'affaires de l'année en deux mois et toujours dans la bonne humeur.

Laurent, 38 ans est camelot. Surnommé le roi de la débrouille, il est capable de tout vendre, même les objets les plus insolites et les plus inutiles ! Avec un stand fait de bric et de broc, sa grande gueule et sa voix qui porte, le jeune camelot n'est pas toujours le bienvenu. Mais rien ne semble impressionner ce vendeur hors du commun.

À Antibes, Denis est un vieux de loup de mer qui a la gouaille facile. Depuis plus de 20 ans, il se lève à 4 heures du matin pour pécher les poissons qu'il vendra un peu plus tard sur le marché. Mais cette année, une invasion de méduses met en péril sa saison.

À Marseille, Jennifer a quitté son emploi de serveuse pour se lancer dans la vente d'accessoires de smartphones sur les marchés. Elle a investi toutes ses économies pour devenir son propre patron. Mais se réveiller aux aurores n'est pas toujours évident lorsqu'on est une jeune marseillaise qui aime faire la fête.

Du côté d'Agen, Maryse et Bernard, amoureux transits depuis plus de 40 ans, ont de l'énergie à revendre. Et de l'énergie, il en faut pour récolter les fruits de la ferme à la main avant de les vendre sur les marchés. À quelques kilomètres de la ferme de Maryse, Jean-François et sa femme Michèle élèvent des cochons noirs. Les jours de marchés, chacun a son stand et une petite compétition entre les deux époux s'installe. Qui fera la meilleure recette ?

Crédit photo © Benjamin Decoin - M6.