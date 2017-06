Zygel Académie sur France 2.

Cet été sur France 2, un jeudi en deuxième partie de soirée, Jean-François Zygel invite les téléspectateurs à une master class de musique classique.

Autant concert que « leçon de musique», cette soirée sera l’occasion, pour les personnalités invitées, les anonymes dans le public et les téléspectateurs via les réseaux sociaux, de poser toutes les questions qu’ils n’ont jamais osé poser à propos de la musique classique :

Qu’est-ce qu’une sonate ?

Pourquoi les violons Stradivarius sont-ils aussi célèbres ?

A quoi sert un chef d’orchestre ?

Pourquoi le 1er mouvement de la 5e Symphonie de Beethoven est-il aussi «efficace» ?

Pourquoi utilise-t-on si souvent la musique classique au cinéma ?

Les questions vont fuser et permettre à Jean-François Zygel et à ses complices musiciens de répondre et d’expliquer… en musique.

Crédit photo © Camera Lucida.