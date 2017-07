5 émissions évènementielles de Téléfoot, du 3 septembre au 1er octobre.

Sur TF1, TELEFOOT célèbrera ses 40 ans d’existence en septembre prochain.

Présenté par Christian JEANPIERRE avec Frédéric CALENGE, Charlotte NAMURA et avec Bixente LIZARAZU & Edouard CISSE, TELEFOOT rendra hommage aux acteurs de ces 4 décennies de football à travers 5 émissions évènementielles, du dimanche 3 septembre au dimanche 1er octobre. Durant ces émissions évènementielles, les téléspectateurs retrouveront bien évidemment l’actualité du football ainsi que des séquences vintage qui ont bercé toutes les générations, des interviews des plus grandes stars et de prestigieux invités viendront témoigner sur le plateau de l’émission.

A partir de ce mardi 25 juillet, retrouvez le décompte officiel à J-40 avant le coup d’envoi de ce mois anniversaire. Chaque jour, les internautes retrouveront une séquence, un souvenir par année d’émission, disponible sur Telefoot.fr et les réseaux sociaux. Ici, découvrez le jour où Jamel Debbouze faisait le show sur le plateau de l'émission :