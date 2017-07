9ème symphonie de Beethoven aux Chorégies d'Orange le 2 août sur France 3.

Mercredi 2 août en deuxième partie de soirée sur France 3, Morgane production et les Chorégies d’Orange proposent la 9e Symphonie de Beethoven illustrée par la Frise Beethoven du peintre Gustav Klimt.

Cette fresque conservée au palais de la Sécession de Vienne sera projetée sur le mur du Théâtre Antique d’Orange tout au long de ce concert exceptionnel.

Le Théâtre antique d’Orange accueille, pour cette nouvelle saison des Chorégies, l’une des œuvres les plus populaires du 19e siècle : la Neuvième Symphonie de Beethoven. Certains passages, comme « l’Hymne à la joie » ou le célèbre thème du premier mouvement, n’ont cessé d’être utilisés pour le cinéma et la télévision, au point que cette symphonie fasse aujourd’hui partie du patrimoine musical universel. Dans sa Neuvième Symphonie, composée entre 1822 et 1824, Beethoven exprime sa vision de la liberté, de la fraternité et de la conquête du bonheur.

C’est l’Orchestre Philharmonique de Radio France et le Chœur de Radio France, dirigés par l’illustre Myung Whun Chung, qui exprimeront cette vision du compositeur en interprétant cette œuvre majeure du répertoire classique.

Des solistes de renom les accompagneront : la soprano Ricarda Merbeth, la mezzo-soprano Sophie Koch, le ténor Robert Dean Smith, et la basse Samuel Youn.

Pour tout décor, vous retrouverez tout au long de ce concert sur l’immensité du mur du Théâtre antique, de majestueuses projections tirées de la Frise Beethoven de Gustav Klimt, peinte en 1902 en hommage à l’œuvre de Beethoven. Ces vidéos projections illustreront cette Neuvième Symphonie et vous transporteront dans l’univers magique et coloré du plus célèbre des peintres viennois.

Beethoven illustré par Klimt, une première mondiale à ne pas manquer !