A ne pas louper dès ce mercredi : Dunkerque, de Christopher Nolan.

En salles dès ce mercredi 19 juin, un des films les plus attendus de cette année 2017 et qui est déjà un succès critique : Dunkerque.

Christopher Nolan a mis en scène ce long-métrag qui se déroule au cours de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

Avec Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy et Barry Keoghan.

Tourné en décors naturels en France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et à Los Angeles.

Des centaines de milliers de soldats anglais et alliés sont encerclés par les forces ennemies. Ils sont bientôt pris en étau entre la mer et les Allemands... L'histoire se déroule sur terre, en mer et dans les airs. Des avions Spitfire de la Royal Air Force prennent en chasse l'ennemi, tendant de protéger les hommes sans défense, coincés sur la plage. Entretemps, des centaines de petites embarcations pilotées par des civils et des militaires cherchent à rejoindre Dunkerque pour sauver les soldats. Une opération à haut risque et une véritable course contre la montre...

Christopher Nolan : "Ce qui s’est passé à Dunkerque, c’est l’une des plus belles histoires humaines qui soit, la course contre la montre la plus hallucinante qu'on puisse imaginer et un enjeu déterminant. En réalité, le suspense était insoutenable. Notre but, dans ce film, était de plonger les spectateurs dans cette situation tout en respectant scrupuleusement les faits historiques et en ménageant une part de divertissement et d'adrénaline."