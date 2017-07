Hier, via un communiqué, Altice-SFR a annoncé sa décision de fibrer sans argent public l'ensemble du territoire français, permettant d'atteindre l'objectif du Président de la République et du Gouvernement de donner accès au très haut débit dans toute la France. La contribution d'Altice-SFR au programme de déploiement de l'Etat se concrétise par la création d'Altice Infrastructures, société dédiée au déploiement de la fibre, et par deux engagements d'Altice répondant à l'attente des collectivités : 80 % du territoire fibré d'ici 2022 et 100 % d'ici 2025.

Communiqué :

À la suite de la réunion interministérielle du 7 juillet au cours de laquelle le Gouvernement a demandé des propositions concrètes et sans tabou aux opérateurs, Altice-SFR a adressé hier sa contribution au Premier Ministre et aux pouvoirs publics. Celle ci répond aux enjeux fixés par l'Etat en proposant un nouveau modèle d'investissement totalement privé, sans aucune subvention publique. Concrètement, la création de la société de déploiement Altice Infrastructures permettra de déployer la fibre sur tout le territoire. Les travaux commenceront en septembre 2017 et les premiers foyers seront raccordés en fibre à l'automne 2017.

Pour l'Etat et les collectivités, la proposition d'Altice-SFR permet de résoudre notamment deux difficultés : les retards liés à la complexité et au manque d'efficacité des dispositifs actuels et l'explosion de la dépense publique pointée par la Cour des Comptes. Cette société, entièrement financée, aura la charge de déployer ce réseau qui sera ouvert à tous les autres opérateurs qui le souhaiteront aux conditions prévues.

Fort de son expérience internationale avec des déploiement similaires au Portugal (100% du territoire) et aux Etats-Unis dans les 21 Etats où le Groupe est présent, Altice a développé une approche unique de maîtrise des coûts et a mis en place, à l'instar de ce qui a été fait sur le mobile en France, une véritable usine de production de déploiement de bout en bout. Altice a, par ailleurs, sécurisé son approvisionnement en fibre et ses capacités de déploiement avec l'intégration d'un partenaire technique il y a quelques mois, Altice Technical Services. Altice-SFR rappelle son engagement depuis 2015 dans le financement du Très Haut Débit en France, avec plus de deux milliards d'euros investis chaque année dans le déploiement du Très Haut Débit fixe et mobile.

Avec près de 10 M de prises fibre et la plus large couverture du territoire en 4G (données ARCEP), Altice-SFR passe à la vitesse supérieure. Altice fera en outre des propositions complémentaires pour la couverture mobile au-delà de son engagement actuel de 90% de couverture de la population en 2017 et 99 % d'ici fin 2018.

Michel Paulin, Directeur général de SFR : « Face à un système devenu obsolète, Altice-SFR prend l'initiative de fibrer toute la France sans aucun argent public. Cette contribution au projet du Gouvernement pour le très haut débit représente une rupture majeure que permettent les compétences techniques et l'engagement d'Altice dans le financement des réseaux très haut débit en France et dans les pays où nous sommes présents. Dès septembre, nous commencerons à déployer, ce qui permettra de tenir l'objectif du Gouvernement sans aucune subvention supplémentaire. »