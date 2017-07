American Crime saison 3 en version française dès le 16 août.

Proposée en version originale sous-titrée le printemps dernier, la saison 3 de la série American Crime sera diffusée en version française dès le 16 août à 20h50. Sur Canal+ Séries.

John Ridley, créateur et showrunner, reprend les manettes de la saison 3. Et comme à chaque fois, ce drama choral met en scène un crime impliquant de nouveaux personnages et un nouvel environnement, tout en plaçant la focale sur un problème de société.

Ayant quitté clandestinement son Mexique natal, Luis Salazar se fait embaucher dans une ferme de Caroline du Nord. Il est rapidement confronté aux conditions de travail inhumaines imposées aux ouvriers, tenus de rembourser leurs dettes. Coy, un jeune toxicomane, se fait recruter par Isaac, un contremaître qui cherche à l’aider. Kimara, une assistante sociale, s’emploie à sortir la jeune Shae Reese d’un réseau de prostitution. Jeanette Hesby, dont le mari, Carson, appartient à une riche famille de propriétaires terriens, tente d’aider sa sœur, Raelyn, confrontée à l’extrême pauvreté…

Avec Felicity Huffman (Barb Hanlon), Timothy Hutton (Russ Skokie), Regina King (Terri LaCroix), Lili Taylor (Anne Blaine).