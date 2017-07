ARTE diffuse Jeannette, un film musical inédit de Bruno Dumont, le 30 août.

Mercredi 30 août à 22h45 sur ARTE.

On lui doit notamment P’tit Quinquin et Ma loute, et bientôt Coin Coin et les Z’inhumains actuellement en tournage. Bruno Dumont évoque Jeannette, la petite fille avant Jeanne d’Arc, sous la forme d’un film musical porté par de jeunes interprètes inspirées. Sélection à la Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2017.

Domrémy, 1425. Jeannette n’est pas encore Jeanne d’Arc, mais à 8 ans elle veut déjà bouter les Anglais hors du Royaume de France. Inspirée des écrits de Charles Péguy, la Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années d’une future sainte sous forme d’un lm musical à la BO électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr et aux chorégraphies signées Philippe Decoufflé.

Bruno Dumont : "J’ai souvent peur de me répéter ou de m’ennuyer. Je tente de nouvelles aventures pour retrouver l’esprit de la première fois. J’avais vraiment envie de faire de la musique au cinéma parce qu’elle a une force d’expression intense et immédiate. (...) Jeanne d’Arc a inspiré de nombreux cinéastes, mais comme avec Camille Claudel 1915, j’explore une zone d’ombre du personnage. J’ai choisi de parler de son enfance car j’aime les commencements. Charles Péguy est celui qui en parle le mieux dans «Domrémy», la première partie de sa pièce Le mystère de la charité de Jeanne d’Arc, qui raconte l’éveil de la vocation spirituelle et guerrière de la llette jusqu’à son départ pour délivrer Orléans. La poésie de Péguy est très belle mais di cile à comprendre. La musique et le chant m’ont aidé à la rendre accessible. On ne cherche plus à saisir le sens des mots puisque la musique prend le relais".