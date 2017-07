Dès le dimanche 27 août sur ARTE, une nouvelle collection documentaire propose un regard inédit sur les jardins contemporains.

Depuis trente ans, l’art des jardins connaît une véritable effervescence, avec la création de lieux hors du commun. Dans un monde de plus en plus urbanisé, ses espaces de respiration et de poésie inventent un nouvel horizon, incarné par des créateurs passionnés, paysagistes, artistes, architectes ou jardiniers. À travers cinq destinations, “Étonnants jardins” nous emmène à la rencontre de tous ceux qui imaginent ces univers verdoyants : des jardins uniques et innovants à travers le monde.

Dimanche 27 août à 13h45 : Le jardin de Cranbourne, Australie. Dans la banlieue sud-est de Melbourne, se trouve un jardin botanique hors du commun, the « Australian Garden ». Du bush à la mangrove, les paysagistes de l’agence TCL ont mis 20 ans pour faire revivre les panoramas australiens dans une immense carrière de sable. Sans jamais copier la nature mais en faisant appel à l’imaginaire du promeneur, ils inventent ainsi une nouvelle esthétique, en évoquant les paysages de leur grand pays grâce à des représentations stylisées. En résulte une surprenante collection botanique – 170 000 plantes, concentrées sur 25 hectares – qui raconte l’histoire d’un continent à la nature grandiose, l’Australie.

Dimanche 3 septembre à 11h35 : Le jardin Zhongshan, Chine.

Dimanche 10 septembre à 11h : Le jardin Inhotim, Brésil.

Dimanche 17 septembre à 11h15 : Le jardin Al-Azhar, Égypte.

Dimanche 24 septembre à 11h15 : Le jardin de la spéculation cosmique, Ecosse;

La collection se poursuivra sur ARTE en 2018 avec : Awaji Yumebutai au Japon, Landschaftspark Duisburg-Nord en Allemagne, Le Jardin des Cactus aux Iles Canaries en Espagne, Le Jardin Plume en France, La High Line aux Etats-Unis.

Auteur : Charlotte Fauve – Réalisation : Stéphane Carrel, Pat Marcel, Matthieu Valluet – Coproduction : ARTE France, Cinétévé.