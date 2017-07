ARTE diffusera du 19 au 21 septembre la série documentaire événement Vietnam.

A voir les mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 septembre en première partie de soirée sur ARTE : la série documentaire événement Vietnam, de Ken Burns et Lynn Novick. 9 épisodes.

Une approche passionnante et inédite de la guerre du Vietnam. Une série documentaire d’une ampleur exceptionnelle, est-il annoncé.

Ken Burns et Lynn Novick nous font, pour la première fois, revivre la guerre du Vietnam au plus près de ceux qui l’ont vécue, Vietnamiens et Américains.

En neuf épisodes, les réalisateurs retracent ces trente années de soulèvements et de destructions, cette tragédie aux dimensions épiques qui fit plus de trois millions de morts, à travers les récits intimes de près d’une centaine de témoins.

Simple militaire ou dirigeant, journaliste ou activiste, déserteur, diplomate ou sœur d’un soldat défunt, tous ont fait, observé ou subi cette guerre, mère de toutes les guerres modernes. Au cours d’un récit où le rythme s’accélère d’épisode en épisode, une foule d’archives inédites, fruit de 10 ans de recherche, de célèbres photos devenues emblématiques, de films amateurs ou d’enregistrements sonores qui dévoilent les coulisses de la Maison Blanche, racontent notre histoire commune. L’histoire de la fin du colonialisme, de la montée en puissance de la Guerre Froide et de la victoire d’un peuple de paysans contre la machine de guerre la plus dévastatrice au monde. L’histoire d’une guerre qui a divisé l’Amérique et l’opinion mondiale pour toujours.

Les chansons les plus célèbres des Beat- les, des Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Je erson Airplane, Sam Cooke, Johnny Cash, Simon and Garfunkel, Miles Davis, Marvin Gaye et bien d’autres, accompagnent la bande originale composée par Trent Reznor (Nine Inch Nails).

Crédit photo PBS