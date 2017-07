Dans la nuit de lundi à mardi prochain, à 23h45, ARTE rend hommage à George A. Romero disparu le 16 juillet dernier, en diffusant son film culte La nuit des morts vivants.

Avec Duane Jones, Judith O’Dea et Keith Wayne (1968, Etats-Unis)

” La Nuit des morts-vivants constitue une date clé dans l’histoire du cinéma fantastique et dans celle du cinéma américain en général. Romero écrit en 1967 avec John Russo un scénario original qui s’inspire librement du roman Je suis une légende de Richard Matheson et tourne avec une équipe réduite et des comédiens semi professionnels. Le film, La Nuit des morts-vivants, tourné loin d’Hollywood avec un budget de 114 000 dollars, en rapporte 5 millions. Il demeure l’un des films indépendants les plus rentables jamais produits. George A. Romero a radicalement bouleversé l’esthétisme et les valeurs du fantastique à l’écran et son film fut immédiatement remarqué par la violence inhabituelle de ses images, mais aussi par sa virulence politique, en phase avec les mouvements contestataires et les revendications de la jeunesse américaine de l’époque, et de certains artistes et intellectuels. Ici, les zombies sont des résidus pathétiques de la société, aspect original qui sera explicité dans les épisodes suivants, Zombie, Le Jour des morts-vivants et Land of the Dead, qui constituent un des ensembles les plus cohérents et remarquables du cinéma américain contemporain.”