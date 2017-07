Audience hebdomadaire : un haut niveau pour France 2 et France 5.

Audiences hebdomadaires du lundi 17 au dimanche 23 juillet 2017. Part d'audience moyenne, source Médiamétrie.

Boostée pour la troisième et dernière semaine consécutive par le Tour de France cycliste, la chaîne publique France 2 est la grande gagnante de la semaine, avec une pda largement supérieure à sa moyenne habituelle. 17% de part d'audience Vs 17.5% la semaine précédente.



TF1 reste leader avec 18.4%, même score qu'une semaine plus tôt.

La semaine du 10 au 16 juillet, M6 était légèrement devant France 3, avec 9.5% de pda contre 9.2. Rebelote du 17 au 23 juillet, mais c'est très serré : 9.6 pour la 6 contre 9.5.

Du côté des autres chaînes, nouvelle performance de France 5, grâce à de gros scores en première partie de soirée : 3.4% de pda. Et C8, avec 2.6% de pda, devance de 0.1 point TMC et W9. La chaîne jeunesse Gulli reste à un haut niveau avec 2.1%.