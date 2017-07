700.000 téléspectateurs pour La télé même l'été avec Julien Courbet sur C8.

Hier, lundi 3 juillet, C8 proposait en avant-soirée La télé même l'été ! Une nouveauté présentée pendant deux semaines en direct par Julien Courbet, qui n'aura pas dépaysé - mais alors vraiment pas - les amateurs de Touche pas à mon poste !

Un rendez-vous qui n'a pas à craindre Quotidien et C à vous, en mode pause estivale. Principale concurrence auprès du public jeune : la télé réalité Moundir et les apprentis aventuriers, sur W9.

Audience de l'émission : 700.000 téléspectateurs seulement. 3.7% de part d'audience.

Parmi les chroniqueurs hier : Gilles Verdez, Francesca Antonietti, Caroline Ithurbide et Michel Serra de Closer.

