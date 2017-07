Audiences du dimanche 9 juillet en première partie de soirée : des petits scores.

Dimanche 8 juillet 2017 à 21 heures, TF1 rediffusait le film américain X-Men, le commencement. Un long-métrage avec notamment Michael Fassbender et James McAvoy. Revu ou découvert par 3.9 millions de téléspectateurs. A noter 40% de pda sur les 15/24 ans !

Une rediff aussi sur France 2...Le thriller The Ghost Writer, mis en scène et co-écrit par Roman Polanski. En vedette, Ewan McGregor et Pierce Brosnan. 2.9 millions d'amateurs pour un de smeilleurs films du réalisateur.

Fin de saison de la série britannique Agatha Raisin sur France 3, avec trois épisodes à la suite. Moyenne d'un peu moins de 2 millions de téléspectateurs devant les 2ers.

Il était question de bons plans & vacances sur M6, lors du magazine Capital. Un thème qui a attiré 2.3 millions de personnes.

