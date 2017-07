Les audiences radio avril - juin : France Inter au plus haut, Europe 1 au plus bas !

Ce jeudi 20 juillet, Médiamétrie publie les résultats d’audience de la Radio en France Métropolitaine sur la période avril - juin 2017.

L'an dernier, pour la même période, le groupe Radio France était particulièrement en forme, avec notamment d'excellents chiffres de France Inter, station devancée par RTL et très proche de NRJ, deuxième.

Pour ce cru Printemps 2017, RTL reste leader, en légère baisse sur un an. Alors que France Inter est au plus haut et que France Info est en très forte progression. La forte actualité politique ayant joué en sa faveur. Très belle progression de RMC également, qui distance désormais nettement Europe 1 ! Tout y est à reconstruire. Plus bas atteint pour cette station...

Du côté des musicales, RTL2 dévisse, NRJ baisse de façon conséquente tandis que Nostalgie et Skyrock peuvent sabrer le champagne pour ces résultats de fin de saison.

1 -RTL : 12.1 points d'audience cumulée soit - 0.1 point sur un an.

2- France Inter : 11.1 points, + 0.4.

3- NRJ : 10.5 points, -0.3.

4- France info : 8.9 points, + 1.4 !

5- RMC : 7.7 points, + 0.3.

6- Europe 1 : seulement 7.1, - 0.7 !

7- Skyrock : 6.5 points, + 0.4.

8- France Bleu : 6.4 points, + 0.1.

9- FUN : 6.1 points.

10- Nostalgie : 6 points, + 0.4.

Résultats détaillés sur le site de Médiamétrie :