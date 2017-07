Bande-annonce du road-movie Le château de verre.

Bande-annonce du Château de verre, film visible en salles fin septembre.

Réalisé par Destin Daniel Cretton.

Avec Brie Larson, Woody Harrelson, Max Greenfield, Sarah Snook, Naomi Watts.

Un road movie drôle et émouvant qui raconte sur 30 ans le destin extraordinaire d’une famille hors du commun.

Jeannette Walls (Brie Larson), chroniqueuse mondaine à New-York, a tout pour réussir et personne ne peut imaginer quelle fut son enfance. Elevée par un père charismatique (Woody Harrelson), inventeur loufoque qui promet à ses enfants de leur construire un château de verre mais qui reste hanté par ses propres démons, et une mère artiste fantasque et irresponsable (Naomi Watts), elle a dû, depuis son plus jeune âge, prendre en charge ses frère et sœurs pour permettre à sa famille dysfonctionnelle de ne pas se perdre totalement. Sillonnant le pays, poursuivis par les créanciers, et refusant de scolariser leurs enfants, les Walls ont tout de même vécu une vie empreinte de poésie et de rêve, qui a laissé des marques indélébiles mais qui a créé des liens impossibles à renier.