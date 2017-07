Bande-annonce française du film Patti Cake$.

Découvrez la bande-annonce française du film Patty Cake$. Long-métrage en salles fin août.

Réalisé par Geremy Jasper. Avec Danielle Macdonald, Bridget Everett, Cathy Moriarty, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie.

Patricia Dombrowski, alias Patti Cake$, a 23 ans. Elle rêve de devenir la star du hip-hop, rencontrer O-Z, son Dieu du rap et surtout fuir sa petite ville du New Jersey et son job de serveuse dans un bar miteux. Elle doit cependant s’occuper de Nana, sa grand-mère qu'elle adore, et de Barb, sa mère, une chanteuse ratée et totalement instable. Un soir, au cours d'une battle sur un parking, elle révèle tout son talent de slammeuse. Elle s'embarque alors dans une aventure musicale avec Jheri, son meilleur ami et Basterd, un musicien mutique et asocial.