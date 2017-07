Bon bilan d'audience pour les magazines C politique et C polémique.

Très belle saison (du 18 septembre 2016 au 02 juillet 2017) pour les magazines C politique et C polémique diffusés les dimanches en direct à partir de 18h30, annonce la chaîne France 5.

C politique, présenté par Karim Rissouli a réuni en moyenne 651 000 téléspectateurs pour 3.7% de PDA soit une progression* de 54% de la case par rapport à la saison dernière**.

C polémique, présenté par Bruce Toussaint, a rassemblé en moyenne 514 000 téléspectateurs pour 2.2% de PDA, soit une progression de 100% de la case par rapport à la saison dernière.

France 5 tient, dans un communiqué, à remercier Karim Rissouli et Bruce Toussaint, les équipes de production, les journalistes qui ont travaillé sur ces deux magazines ainsi que les téléspectateurs de leur fidélité. Retrouvez à la rentrée Karim Rissouli pour le rendez-vous politique dominical de 18h30 à 20h45.

* Progression calculée sur la PDA.

** A tranche horaire équivalente