Box-office aux Etats-Unis : la carrière de Valerian, de Luc Besson.

Depuis ce vendredi, environ 3550 cinémas projettent aux Etats-Unis le film de science-fiction écrit et réalisé par Luc Besson, "Valerian and the City of a Thousand Planets".

Un long-métrage au budget de production démesuré. Environ 210 millions de dollars, chiffre qui ne tient pas compte des gros frais marketing.

La concurrence est vive pour Valerian outre-Atlantique : outre la poursuite de la carrière de Spider-Man Homecoming et War for the Planet of Apes, sortie du très attendu Dunkerk de Christopher Nolan. Ce film de guerre, qui s'annonce déjà comme un sérieux prétendant aux Oscars pour la mise en scène notamment, pourrait réaliser un démarrage proche de 50 millions de dollars de recettes.

Boxofficemojo prédit 16 à 21 millions de recettes pour Valerian de vendredi à dimanche (1.7 million pour les avant-premières jeudi soir). On sera loin du démarrage nord-américain de Lucy, au budget très nettement inférieur : ce film avec Scarlett Johansson avait engendré 44 millions de dollars de recettes lors de son premier week-end en salles et avait terminé à 127 millions.

Premiers chiffres fiables attendus samedi après-midi. Cet article sera alors édité.

A noter que le film de Luc Besson sort dans plusieurs territoires ces prochains jours, dont l'Allemagne. Les français patienteront jusqu'à mercredi.