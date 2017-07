Box-office États-Unis : le carton pour Spider-Man Homecoming !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017.

Visible dans plus de 4300 cinés, une très grosse combinaison, Spider-Man homecoming ! réalise un excellent démarrage. 50 millions de dollars de recettes pour les avant-premières et la journée de vendredi, et un cumul de 117 millions de $ environ ce week-end.

Jon Watts, qui a réalisé ce film, peut avoir le sourire. Tout comme le comédien Tom Holland.

Budget de production, n'incluant pas les frais marketing très imposants, estimé à 175 millions de dollars.

Par comparaison, en mai 2014, The Amazing Spider-Man 2 n'avait amassé "que" 92 millions de dollars lors des 3ers jours en salles. Mais le record reste - de loin - à l'actif de Spider-Man 3 en 2007 : 151 millions de $ en 3 jours à l'époque !