Box-office États-Unis : gros carton pour Spider-Man Homecoming !

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017.

Visible dans plus de 4300 cinés, une très grosse combinaison, Spider-Man homecoming ! réalise un excellent démarrage. 50 millions de dollars de recettes pour les avant-premières et la journée de vendredi, et un cumul de 117 millions de $ environ ce week-end. Et déjà 257 millions sur la planète.

Jon Watts, qui a réalisé ce film, peut avoir le sourire. Tout comme le comédien Tom Holland.

Budget de production, n'incluant pas les frais marketing très imposants, estimé à 175 millions de dollars.

Par comparaison, en mai 2014, The Amazing Spider-Man 2 n'avait amassé "que" 92 millions de dollars lors des 3ers jours en salles. Mais le record reste - de loin - à l'actif de Spider-Man 3 en 2007 : 151 millions de $ en 3 jours à l'époque !

Moi, moche et méchant 3 (Despicable 3) recule au 2ème rang mais engrange encore 34 millions de recettes soit 149 millions en 10 jours.

Le film d'action Baby Driver perd aussi une place et se positionne 3ème. 57 millions de recettes cumulées dont près de 13 ce week-end, pour un budget de prod d'environ 35 millions.