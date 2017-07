Box-office hebdomadaire : nouveaux échecs pour les comédies françaises.

Box-office hebdomadaire en France du mercredi 28 juin au mardi 4 juillet 2017.

Le dernier volet de TRANSFORMERS se place en tête avec près de 811.000 entrées et devance nettement l'ex leader BAYWATCH. 441.000 spectateurs soit tout de même 1.06 million en deux semaines.

WONDER WOMAN recule au 3ème rang avec 293.000 entrées. Cumul de 1.85 million en près d'un mois.

LA MOMIE, avec Tom Cruise, se place en 4ème position. Loin d'être un triomphe avec 1.13 million de spectateurs à ce jour.

PIRATES DES CARAIBES 5 est 5ème. 3.32 millions d'entrées depuis sa sortie française.

Première nouveauté française de la semaine, la comédie MON POUSSIN, avec PEF et Isabelle Nanty, se contente d'une 6ème place et de 187.000 entrées. C'est néanmoins nettement mieux que le résultat obtenu par CHERCHEZ LA FEMME : à peine plus de 100.000 spectateurs en semaine 1...

Des échecs qui s'ajoutent à ceux, il y a une semaine, des productions francophones BAD BUZZ, LES EX, K.O., AVA et LE MANOIR.