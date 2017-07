Box-office aux Etats-Unis, week-end du vendredi 14 au dimanche 16 juillet 2017.

Visible dans un peu plus de 4000 cinés, War for the Planet of Apes s'empare de la première place avec 56 millions et demi de dollars de recettes. Budget hors gros frais promo estimé à 150 millions de $. Pour comparaison, le volet précédent, Dawn of the Planet of the Apes, avait cumulé près de 73 millions de recettes lors de son premier week-end en salles en 2014. Mais en 2011, Rise of the Planet of the Apes avait réalisé un début similaire à cette nouveauté avec 56 millions de $.

Spider-Man : Homecoming recule au deuxième rang mais le résultat demeure excellent : 45 millions supplémentaires soit 208 en 10 jours. Au niveau mondial, on en est à 350 millions. Budget de prod estimé à 175 millions selon Variety.

Podium complété par Despicable me 3 (Moi, moche et méchant). 19 millions de recettes lors de ce 3ème week-end en salles, 189 millions depuis sa sortie US. Et déjà 620 millions de recettes sur la planète, soit plus de 7 fois le budget prod.

Quatrième, Baby Driver, avec Kevin Spacey, continue son très bon parcours outre-Atlantique : on en est à 73 millions de dollars engrangés soit 2 fois le budget de production.

La comédie romantique The Big Sick, co-produite par Judd Apatow et interprétée par Holly Hunter notamment, se place au cinquième rang avec un peu plus de 7 millions et demi de recettes.