Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2017.

Plus de 4500 cinés - et bien plus d'écrans - projettent ce qui s'annonce comme un des plus gros succès du semestre : Despicable 3 (Moi, moche et méchant 3). Sans aucune surprise, le démarrage est canon , bien qu'inférieur à Despicable 2. Estimation d'un peu plus de 75 millions de dollars de recettes pour un budget de prod de 80 millions.

Par comparaison, le volet 2, sorti en juillet 2013, avait démarré à 84 millions. 368 au final et 971 millions de $ dans le monde. Quant au 1er film de la série, "seulement" 56 millions de recettes lors des 3ers jours en juillet 2010 et au total 543 millions de recettes sur la planète.

Au 2ème rang ce week-end, une autre nouveauté : le film d'action Baby Driver, écrit et mis en scène par Edgar Wright. 21 millions de recettes, soit le meilleur démarrage pour un film de ce réalisateur à qui on doit notamment le déjanté Hot Fuzz.

Transformers 5 recule à la 3ème position. 17 millions de recettes soit 102 millions en 10 jours. Budget de production XXL estimé à plus de 215 millions. Grâce au marché chinois, les recettes mondiales sont pour le moment proches de 430 millions de $.

Wonder Woman est 4ème malgré déjà 31 jours à l'affiche. Cumul remarquable de 347 millions de dollars, ce qui est pratiquement la moitié des recettes à travers le monde.

Top 5 complété par l'animé Cars 3. Qui souffre évidemment de la sortie de Despicable 3. Environ 60% de baisse et plus que 9.5 millions engrangés. 121 millions de $ depuis sa sortie US.

La nouveauté The House, avec le duo Will Ferrell & Amy Poehler, se contente d'une 6ème place avec 9 millions de dollars de recettes.