CANAL+ annonce le développement de la série Monster's Shrink, de Joann Sfar.

CANAL+ annonce le développement d’une série de 8 épisodes de 60’, MONSTER’S SHRINK, créée, écrite et réalisée par Joann Sfar. Tournage en 2018.

La série, tournée en langue anglaise, est produite par Jemma Rodgers et Nicola Schindler pour RED Production Company, filiale de STUDIOCANAL.

Librement inspirée des personnages de son roman l’Éternel, publié chez Albin Michel, l’intrigue suit Rebecka Broke, psychanalyste new-yorkaise aussi chaleureuse et drôle que névrosée, qui vient d’apprendre que son mari a été retrouvé mort (officiellement d’un suicide) dans leur villa du sud de la France. Bien résolue à percer le mystère de cette disparition, Rebecka se rend à Antibes. Sur la tombe de son mari, elle rencontre Ionas, inquiétant vampire d’Europe de l’Est mâtiné d’un intellectuel et d’un bricoleur surdoué. Son vœu le plus cher ? Rentrer dans le rang. Après un moment d’effroi et de méfiance, Rebecka accepte de le prendre pour patient, ayant compris que ce vampire pourrait être lié à la mort de son mari. Mais pour avoir accès à son savoir occulte, Rebecka devra analyser non seulement Ionas, mais aussi tout une ribambelle de créatures monstrueuses…

"Je suis très impatient de travailler pour CANAL+ avec RED Production Company sur cette série, ma première fiction internationale. Le fait de confronter le personnage principal, Rebecka, au réveil de ce monde parallèle et de voir mes vampires prendre ainsi vie est quelque chose de terriblement excitant. Nous allons entièrement revisiter le genre du film de vampires ". Joann Sfar, réalisateur de MONSTER’S SHRINK

"Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Joann Sfar, dont l’univers fascinant et unique s’illustre avec MONSTER’S SHRINK. Nous avions à cœur de proposer à nos abonnés la vision de cet artiste hors normes qui a toute sa place au sein de notre Création Originale". Fabrice de la Patellière, directeur de la fiction et des coproductions de CANAL+