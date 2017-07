CANAL+ diffusera la mini-série The State de Peter Kosminsky.

CANAL+ annonce le pré-achat de la mini-série THE STATE de Peter Kosminsky.

Après WARRIORS sur la guerre en Bosnie (FIPA d’or du meilleur téléfilm en 2000), BRITZ sur une famille musulmane britannique après les attentats du 11 septembre 2001, THE PROMISE qui traitait du conflit israélo-palestinien, ou encore WOLF HALL, Golden Globe de la meilleure série et BAFTA de la meilleure série dramatique, Peter Kosminsky signe cette fois une fiction sensible, intense et ultra-documentée au cœur de Daesh.

La réalité des conditions de vie, les combats et la formation de ses combattants sont minutieusement rendus dans cette mini-série qui suit le cheminement de chacun : alors que certains basculent dans l’aveuglement total, d’autres vivent un douloureux réveil…

Avec Sam Otto (COLLATERAL), Ony Uhiara (LAW AND ORDER) ou encore Shavani Cameron (YOUNGERS, HOMELAND).

Série britannique de 4 épisodes de 52 minutes.

Quatre jeunes Britanniques décident de tout quitter pour partir en Syrie afin de rallier l’armée de l’État islamique. Jalal veut suivre les traces de son frère aîné. Il a convaincu son meilleur ami, Ziyaad, de l’accompagner. Shakira, mère célibataire, emmène avec elle son fils de 9 ans. Elle espère mettre ses compétences de médecin au service des combattants de Daesh. Ushna, adolescente qui s’est radicalisée sur internet, arrive elle à Raqqa persuadée qu’elle va remplir son devoir religieux.

Diffusion sur CANAL+ à la rentrée.