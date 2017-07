Carton pour le tour de France dimanche après-midi.

Sans aucune surprise, le tour de France cycliste réalise de nouveau une excellente part d'audience dimanche 16 juillet.

France 3 proposait la première partie de l'étape Laissac-Séverac-L'Eglise - Le-Puy-en-Velay, peu avant 13 heures. Près de 3 millions de personnes devant la course et une pda de 23.8%.

Puis France 2 prenait le relais après 15 heures. Moyenne de 5 millions de téléspectateurs sur France 2 avec une pda supérieure à 42.5%. Pic d'audience à 6.6 millions !

Ce lundi, pas d'étape cause deuxième et dernière journée de repos. En lieu et place, championnats de France de VTT dès 15h45 sur France 2.