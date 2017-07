Catch US : WWE BATTLEGROUND diffusé en très léger différé cette nuit.

Commenté par Christophe Agius et Philippe Chéreau, WWE BATTLEGROUND est à vivre en quasi direct et en exclusivité cette nuit du dimanche 23 au lundi 24 juillet à 02h10 sur AB1 !

L’enceinte du Wells Fargo Center de Philadelphie va se transformer pour une nuit en un véritable champ de bataille. En première ligne, le combat opposant Randy Orton à Jinder Mahal pour le titre de Champion de la WWE. Battu dans sa ville natale de Saint-Louis lors du Money In The Bank en juin dernier, Randy Orton aura à cœur d’infliger une défaite cuisante à Jinder Mahal.

Les combats de la soirée :

Jinder Mahal vs Randy Orton – Match pour le titre de Champion de la WWE

John Cena vs Rusev – Flag Match

The Usos vs The New Day – Match pour le titre de Champions par Équipe de Smackdown

Shinsuke Nakamura vs Baron Corbin – Match simple

AJ Styles vs Kevin Owens – Match pour le titre de Champion des États-Unis

Charlotte Flair vs Becky Lynch vs Natalya vs Tamina vs Lana – Fatal 5-Way Elimination Match

Sami Zayn vs Mike Kanellis – Match simple