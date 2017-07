Dans un communiqué, la société Be Aware Radio confirme l'arrêt, après décision de la station NRJ, de l'émission C'Cauet sur NRJ, après 7 saisons. En soirée, l'émission "C’Cauet", de 19h à 22h attirait 900 000 auditeurs quotidiens et se positionnait comme la 1ère émission de France sur les 13-24 ans et les 13-49 ans, est-il souligné.

Cauet : "Je regrette cette rupture brutale des négociations. Nous avons réalisé avec NRJ un magnifique programme fédérateur, qui n'a jamais cessé d'être le point de rencontre des générations et des stars du monde entier. J'ai réalisé avec C'Cauet des audiences historiques pour la station. Aujourd'hui, je me projette également dans un autre univers, qui est digital. Je viens de dépasser les 1,3 milliard de vues sur YouTube et j'ai une web-série en préparation, "Sébastien", qui sera diffusée également sur YouTube à l'automne. Je suis convaincu que pour exister face aux plateformes musicales, les radios vont devoir devenir des productrices de contenus. Je m'y emploie."