Ce mardi sur ARTE, les coulisses sordides de la marchandisation des bélugas.

Documentaire britannique de Gayane Petrosyan à voir en première partie de soirée ce mardi 18 juillet sur ARTE.

Les trois journalistes et plongeuses russes Gaya, Tanya et Julia ont une passion commune : nager en apnée aux côtés de baleines et de dauphins en liberté. Émues par une lettre ouverte adressée par Kim Basinger au président Vladimir Poutine condamnant l’importation de bélugas vivants aux États-Unis, toutes trois décident de se pencher sur la question controversée du commerce international des cétacés.

Au fil de leur enquête, elles dévoilent les coulisses sordides d’un marché lucratif, à mille lieues de ce qui est montré au public lors des spectacles aquatiques. Des images inédites exposent les impitoyables méthodes employées pour capturer les animaux, et les conséquences des mauvais traitements qui leur sont infligés tout au long de leur détention.

Anciens trafiquants de cétacés, scientifiques et employés de delphinariums prennent la parole, démontrant l’urgence de considérer les bélugas comme des individus dotés de droits et non comme de simples marchandises.

