Ce vendredi sur France 5, numéro inédit des Routes de l'impossible, en Australie.

Jusqu'au 1er septembre, France 5 diffuse chaque vendredi deux épisodes de la collection documentaire Les routes de l'impossible. Mix d'inédits et de rediffusions.

A travers le monde, des hommes affrontent quotidiennement l'enfer pour gagner leur vie. Alors que les infrastructures sont quasi inexistantes dans leur pays, ils bravent tous les obstacles pour arriver à destination , parfois au périple de leur vie.

Ce 21 juillet à 20h50, un inédit : AUSTRALIE, LES RUGISSANTS DU BUSH.

L’Australie est le deuxième pays le plus développé au monde, surtout le sud et l’est car le nord et le centre sont restés sauvages. Deux conceptions de vie s’affrontent : celui des colons anglais arrivés au XIXème siècle et qui ne cessent de s’étendre toujours plus loin et celui des aborigènes, les premiers habitant de l'île-continent.

Pour relier ces deux mondes, des camions géants parcourent sans relâche les routes et les pistes les plus reculées du continent austral. On les appelle les road trains, les trains routiers. Depuis les années 30, des générations de chauffeurs intrépides pilotent ces mastodontes, lancés à pleine vitesse sur les pistes défoncées de l’Outback.

Ces terres ancestrales, le désert du Gibson et les côtes inviolées du Arnhem, sont un paradis préservé du monde moderne. C’est là que les membres de la tribu des Yolngu continuent de résister en perpétuant leurs coutumes et leur culture vieilles de plus de 50 000 ans.

Réalisation : Alexandre Dereims.

Production et crédit photo Tony Comiti Productions.