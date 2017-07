Christine Arron rejoint l'équipe de France Télévisions pour les Championnats du Monde d'athlétisme.

Figure incontournable de l'athlétisme français, 5ème athlète la plus rapide de l'histoire du 100m féminin et détentrice du record d'Europe de la discipline depuis 1998, Christine Arron rejoint l'équipe de France Télévisions pour l'édition 2017 des Championnats du Monde d'athlétisme.

Du 4 au 13 août, Christine Arron sera aux côtés de Patrick Montel, Stéphane Diagana, Alexandre Boyon et Nelson Monfort en direct de Londres pour analyser et débriefer tout au long de la compétition sur France 2 et France 3.

"Christine Arron, née le 13 septembre 1973 aux Abymes (Guadeloupe), est une athlète française spécialiste du sprint. D'abord spécialisée en 1992 sur des distances plus longues (400m), c'est en 1997 qu'elle s'illustre pour la première fois en subtilisant à Marie-José Pérec le record de France du 200m. En 1998, lors des Championnats d'Europe d'athlétisme à Budapest (Hongrie), elle décroche le titre de championne d'Europe de la discipline et réalise un record en 10s73, jamais égalé depuis. Lors de ces mêmes Championnats, elle obtient également le titre de championne d'Europe du relais 4x100m, aux côtés de Frédérique Bangué, Katia Benth et Sylviane Felix. Une victoire légendaire, puisqu'elle comble près de 5m de retard sur la Russe Irina Privalova lors de la Finale de cette épreuve. C'est d'ailleurs en 1998 qu'elle est élue athlète européenne de l'année. Une distinction qu'aucun(e) tricolore ne recevra à nouveau jusqu'à Christophe Lemaitre en 2010. En 2003, lors des Mondiaux d'athlétisme en France, elle décroche le titre de Championne du Monde du relais 4x100m aux côtés de Patricia Girard-Léno, Muriel Hurtis et Sylviane Félix. Elle met un terme à sa carrière sportive en 2012."