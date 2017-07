Dans quelques semaines sur France 3 : Lady Di, la femme qui s'était trompée de vie.

Mon opinion est faite depuis longtemps. Diana s’est trompé de vie et ce qu’elle a enduré à la Cour d’Angleterre peut être nommé sans exagération : un calvaire. Difficile de l’admettre ? Je le sais bien. Cendrillon, Aurore, Belle ou Raiponce font tant rêver les petites filles qu’on ne peut les imaginer souffrir qu’avant leur mariage, quand leur univers est encore peuplé de sorcières et de dragons, et que le prince charmant ne les a pas encore sauvées. Mais après ! Comment se dire que le pire les attend au contraire quand le conte de fée se termine, quand se lit la dernière phrase “ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants”, et que les parents embrassent leurs enfants pour qu’ils abordent rassurés la nuit noire propice aux cauchemars ? Oui, comment admettre qu’une fois lovées dans leur château de rêve, les jolies princesses puissent connaître l’inverse de ce qu’on leur avait promis : le malheur ?



Et pourtant...



Lady Diana, la femme qui s’était trompé de vie prend la suite de notre précédent film : Monaco, le rocher était presque parfait, et a été conçu dans le même esprit. Car entre Grace de Monaco et Lady Di, il y a plus que quelques points communs, à commencer bien sûr par le long ennui qui précède leur fin tragique en voiture. Il y a un désir insistant de souffrir, comme un formidable appétit de mort qui les place sans cesse en porte-à-faux par rapport à leur aspiration au bonheur. En fabriquant de toutes pièces le mariage de Charles et de Diana, la famille royale pensait avoir tout prévu: Diana n’était-elle pas an english rose, une rose anglaise qu’on pouvait acheter sur catalogue, les yeux quasiment fermés ? Or ce fut l’erreur de casting du siècle, l’erreur d’un petit clan de privilégiés, coupés de la réalité du monde et affublés d’œillères bien plus handicapantes que celles des chevaux qui tiraient leur carosse.



Je souhaitais du coup que notre film raconte l’histoire de ce malentendu fondamental, l’histoire d’une Reine et de sa Cour à qui personne n’osa conseiller de s’intéresser un peu plus à la psychologie des êtres humains et un peu moins au dressage des chevaux. Car Diana, c’était Cendrillon, la chaussure en moins, la névrose en plus, et comme les hystériques de Freud, il fallait savoir l’écouter, ce dont les momies de Buckingham étaient incapables. Résultat : la jeune fille naïve qu’ils avaient choisie pour sa docilité supposée, est devenue la plus improbable rebelle de toute l’histoire de la monarchie, et son souvenir reste encore aujourd’hui pour le Palais un pur cauchemar.