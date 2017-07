De belles performances d'audience pour la 1ère semaine du Tour sur France Télévisions.

Diffuseur officiel du Tour de France, France Télévisions a enregistré d'excellentes audiences pour la première semaine de course sur France 2 et France 3, est-il communiqué.

France 2

Les 9 premières étapes du Tour 2017 ont rassemblé chaque après-midi sur France 2 en moyenne 3.3 millions de téléspectateurs pour 33.2% de part d'audience. Une audience au plus haut depuis 2014 pour une première semaine. France 2 s'est ainsi placée en tête des audiences lors de toutes les retransmissions en après-midi depuis le début du Tour.

Hier, dimanche 9 juillet, ce sont en moyenne 5.65 millions de téléspectateurs (43.9% de PdA) qui étaient devant France 2 pour suivre la 9ème étape Nantua / Chambéry, avec notamment un pic d’audience à 7 millions de téléspectateurs au moment du sprint final

France 3

Les étapes de la première semaine de ce Tour 2017 ont rassemblé sur France 3 en moyenne 2.1 millions de téléspectateurs pour 19.3 % de PdA.

Hier dimanche 9 juillet, ce sont en moyenne 3.7 millions de téléspectateurs (28% de PdA) qui étaient devant France 3 pour suivre cette 9ème étape.

Les émissions consacrées au Tour de France 2017

Vélo Club sur France 2, présenté par Laurent Luyat en direct après l’arrivée de chaque étape, a été suivi en moyenne cette semaine par 1.7 million de téléspectateurs pour 17.4% de PdA. Samedi 8 juillet, l'émission a atteint sa meilleure audience depuis le début de cette édition avec 2.2 millions de téléspectateurs et 22.8% de PdA à la suite de l'étape Dole - Station des Rousses.

Le Journal du Tour chaque soir sur France 3, présenté par Céline Géraud, a fédéré en moyenne 1.4 million de téléspectateurs depuis le début de la Grande Boucle. Mardi 4 juillet, le magazine a atteint sa meilleure audience de cette édition 2017 avec 1.9 million de téléspectateurs à la suite de l'étape Mondorf-les-Bains / Vittel, marquée notamment par l'exclusion de Peter Sagan.

Stade 2 présenté par Céline Géraud en direct du Tour, a réalisé hier, dimanche 9 juillet, son record de la saison et sa meilleure part d'audience depuis 2013 avec 3 millions de téléspectateurs et 25.7% de PdA.

L’offre numérique sur francetvsport

L’offre dédiée au Tour de France sur le site et l'application francetvsport a enregistré, pour cette première semaine de course, une augmentation de 148% du nombre de vidéos vues par rapport à la première semaine de l'édition 2016. Plus de 16,8 millions de vidéos ont ainsi été vues sur les supports numériques de francetvsport et sur les plateformes partenaires lors de cette première semaine. Le nombre de visites sur l'offre numérique dédiée à la Grande Boucle sur le site et l'application francetvsport s’élève depuis le début du Tour à 2,8 millions, soit un score en hausse de 10% par rapport à la première semaine de l'édition 2016, avec une majorité (52%) en provenance de l'offre mobile.