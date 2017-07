Début du tournage de la série Il miracolo, co-produite par ARTE.

Le tournage des 8 8 épisodes (format 52 minutes) de la série Il miracolo vient de débuter à Rome, annonce ARTE, co-producteur de cette fiction.

Une création de l'auteur italien Niccolò Ammaniti.

Showrunner de la série, Niccolò Ammaniti cosigne le scénario avec Francesca Manieri, Francesca Marciano et Stefano Bises, et réalise les épisodes en collaboration avec Francesco Munzi et Lucio Pellegrini.

Avec Guido Caprino, Alba Rohrwacher, Lorenza Indovina, Elena Lietti, Tommaso Ragno.

Titre international : The Miracle.

Lors d’une descente dans la cachette d’un chef de mafia, la police découvre une statuette de Madone en plastique pleurant des larmes de sang. Ce phénomène semble inexplicable d’autant que l’objet énigmatique entraîne tous ceux qui l’approchent dans une extase mystique et bouleverse leur vie.