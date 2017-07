Décès du comédien Claude Rich, annonce sa famille.

Le comédien Claude Rich, âgé de 88 ans, est décédé, annonce l'agence France Presse informée par la famille.

Celui qui a reçu de nombreuses nominations aux Molières en tant que meilleur comédien a par ailleurs reçu un César d'honneur et un César pour son interprétation dans Le souper.

Cette figure très familière du cinéma a alterné premiers et plus souvent seconds rôles au cinéma. Il a tourné les premières fois au milieu des années 50 et est encore apparu dans quatre films ces dernières années. Parmi les longs-métrages : Les grandes manoeuvres, Les tontons flingueurs, Oscar, Adieu poulet, Le crabe-tambour, La guerre des polices, Promotion canapé, Le derrière, La bûche, Astérix et Obélix mission Cléôpatre...

Claude Rich a joué d'innombrables pièces durant près de 60 ans, dont Château en Suède, Le retour et le gros succès populaire Le souper.

