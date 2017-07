Dernier inédit de Nus et culottés ce soir : direction Amsterdam.

Depuis le 4 juillet, Nans et Mouts sont de retour avec de nouveaux épisodes de "Nus & Culottés". Rencontrer un vieux pirate dans l'archipel des Grenadines, rejoindre une île déserte à Ibiza, rencontrer un super héros dans La City de Londres, ou se procurer une caravane et se faire remorquer jusqu’à Amsterdam... Les deux complices-voyageurs partagent leurs rencontres authentiques, leurs aventures improbables et leur bonne-humeur !

Ce mardi 25 juillet en première partie de soirée sur France 5, dernier inédit de la saison. Objectif Amsterdam.

Départ des Ardennes pour se procurer une caravane et se faire remorquer jusqu’à Amsterdam. Nans et Mouts ont un très vieux rêve, celui de voyager en stop avec une caravane ! Et pourquoi pas ?! Ils se lancent à la découverte des Ardennes avec cette idée en tête, trouver une vieille caravane encore capable d’être tractée car, au-delà d’être pratique pour éviter d’attendre sous la pluie, cette petite maison sur roue peut provoquer de drôles de rencontres sur le bord de la route. Direction Amsterdam ! Avec un peu de chance, leur nouvelle compagne de chemin sera peut-être hollandaise d’origine ?

Crédit photo © Bonne pioche