Des concerts du Festival Lollapalooza à Paris diffusés en direct ce week-end.

A l'hippodrome de Longchamp ce week-end, première édition parisienne du festival Lollapalooza.

Culturebox, l’offre numérique dédiée à la culture de France Télévisions, sera au cœur de l’événement pour vous faire vivre l’ambiance du festival comme si vous y étiez. Au cours de ces deux jours, retrouvez de nombreux concerts en direct et en replay pendant plusieurs mois parmi la programmation éclectique mêlant têtes d’affiches françaises et internationales, artistes électro et nouvelle scène.

Samedi :

12h30 – 13h30 : Max Jury

13h30 – 14h30 : Jeremy Loops

15h30 Lemaitre

16h30 – 17h30 : Milky Chance

17h30 – 18h30 : Glass Animals

20h30 – 22h00 : Imagine Dragons

Dimanche :

12h30 – 13h15 : Tess

15h30 – 16h30 : Walk Off The Earth

17h30 – 18h30 : Editors

18h30 Liam Gallagher

19h15 – 20h15 : La Femme

19h30 – 20h30 : Pixies

21h ALT-J

Culturebox :