Dès le 22 octobre sur Viceland : What Would Diplo Do ? avec James Van Der Beek.

Dès le 22 octobre prochain à 21 heures, VICELAND proposera « What Would Diplo Do ? », la première série fictionnelle de la chaîne sur l’univers de l’électro.

Dans la veine de « Silicon Valley » et « Portlandia », la série reflète un phénomène culturel unique, est-il communiqué.

L’acteur culte de « Dawson », James Van Der Beek, joue une version fictive et exagérée du vrai producteur de musique et DJ à la carrière internationale : Diplo. Vous allez suivre le quotidien d’un « mec » capable de faire danser plus de 60 000 personnes mais qui est socialement inadapté. Dans chaque épisode, une situation qui devrait être terriblement mauvaise tourne toujours bien, jamais grâce à Diplo, mais toujours grâce à sa chance !

« What Would Diplo Do ? » est produit par Van Der Beek et Diplo ainsi que Kevin Kusatsu et Brandon Dermer de TMWRK. Brandon Dermer est également réalisateur de la série.

Viceland est notamment disponible sur le numéro 83 dans les offres CANAL.