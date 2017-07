Dès le jeudi 10 août sur W9, saison 3 de The last ship.

Quatre inédits à la suite.

Aux États-Unis, grâce au dévouement de l'équipage de l'USS Nathan James et du Docteur Scott, la propagation du remède est un franc succès. Cela fait 154 jours que le nouveau président, Jeffrey Michener, a pris ses fonctions depuis Saint-Louis et le plan de reconstruction du pays est en bonne voie. Chandler est devenu un héros national et chef des opérations navales. Lorsque le président apprend que le virus continue de se répandre au Japon alors qu'ils ont fait parvenir des vaccins à la Chine pour toute l'Asie, il décide de missionner Chandler et l'envoie à Hong Kong où se tient un sommet. Au même moment, au Vietnam, une partie de l'équipage de l'USS Nathan James, venue livrer le remède, est kidnappée...

Avec Eric DANE (Tom Chandler), Adam BALDWIN (Mike Slattery), Bridget REGAN (Sasha Cooper), Charles PARNELL (Hugh Jeter), Travis VAN WINKLE (Danny Green), Marissa NEITLING (Kara Foster), Christina ELMORE (Alisha Granderson), Jocko SIMS (Carlton Burk), Bren FOSTER (Wolf Taylor), Kevin MARTIN (Miller), Fay MASTERSON (Andrea Garnett), LaMonica GARRETT (Cameron Burk), Ness BAUTISTA (Cruz), Tania RAYMONDE (Valerie Raymond), Mark MOSES (Président Jeffrey Michener), Elisabeth RÖHM (Allison Shaw), Nestor SERRANO (Alex) et Fernando CHIEN (Président Peng)