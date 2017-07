Des trains pas comme les autres : numéro inédit en Finlande, ce jeudi.

Ce jeudi 27 juillet en première partie de soirée sur France 5.

Dans un épisode inédit des "Trains pas comme les autres", Philippe Gougler nous emmène en plein hiver au nord de l’Europe, en Finlande.

Son voyage commence à Helsinki, la capitale. Dans la gare se cache un mystérieux tunnel, qui transporte tout en haut du pays, au pays du Père Noël !

Direction la Laponie, à bord d’un train de nuit dans lequel Philippe fait le plein de rencontres et de légendes sur les lapons. Au réveil, il découvre la ville de Rovaniemi, située sur le Cercle Polaire, et porte d’entrée vers un pays blanc, immense, et silencieux. Philippe a rendez-vous avec un éleveur de rennes, au cœur de la foret glacée. Quelques jours auparavant, il y faisait -40°C !

Philippe Gougler reprend le train, et découvre les particularités du finnois. Puis il embarque à bord d’un brise-glace, dans la région de Kemi. Un brise-glace pas comme les autres, où l’on peut croiser sur le pont des « homards taïwanais »… Puis il reprend sa route et fait un arrêt à Joensuu, pour y vivre un rêve d’enfant : monter à bord d’une locomotive qui, lancée à pleine vitesse, déneige les rails pour ouvrir la voie aux autres trains du pays.

Enfin, Philippe monte un train « classique » pour y rencontrer un « Super-Contrôleur » de la compagnie nationale, qui n’a pas peur de sortir en chemise par -35°C pour veiller au confort de ses passagers.

De retour à Helsinki, Philippe est invité dans une église très spéciale, bien cachée dans les rochers, et fait la rencontre d’un pasteur hors du commun.