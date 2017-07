Des trains pas comme les autres : numéro inédit en Suisse le 17 août.

Pour un nouvel épisode des Trains pas comme les autres, jeudi 17 août en première partie de soirée sur France 5, direction la Suisse et ses vallées merveilleuses.

Philippe Gougler commence son voyage en plein dans les prés alpins fleuris, à bord du Pilatus, le train à crémaillère le plus raide du monde ! Il se rend ensuite dans la region de Gruyère pour rencontrer un club très original, celui des Barbus de Gruyère.

Il prend ensuite le train jusqu’à la region d’Emmental pour assister à un shooting photo très particulier, dont la star n’est autre qu’une vache ! Puis direction le Lac Léman en passant par Gstaad à bord du magnifique train Belle Epoque, au confort et charme romantique rétro incomparable !

Arrivé à Lausanne, Philippe se rend dans la vallée de Joux pour rencontrer un bûcheron et sa femme, qui pratique un métier pas comme les autres, celui de sanglière. Pour terminer, Philippe embarque à bord du train Glacier Express reliant St Moritz à Zermatt. Ce train panoramique est le train rapide le plus lent du monde et il sillonne les Alpes Suisses à travers des paysages féériques.

Crédit photo © Step by step.