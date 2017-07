Des trains pas comme les autres, sur France 5 : numéro inédit en Russie le 10 août.

Dès demain et jusqu’au 31 août, France 5 propose 7 soirées des trains pas comme les autres : la série invite le téléspectateur à bord d’un train pour un voyage dépaysant au coeur d’un pays, d’une culture et de son histoire.

Le 10 août, direction la Russie et ses deux principales villes : Saint Pétersbourg et sa capitale, Moscou. Un voyage pour une fois très urbain à la rencontre de russes totalement extravagants et atypiques.

Le voyage débute à Saint Pétersbourg, avec son tramway historique, ses palais magnifiques et un mode de vie très soviétique. Philippe Gougler découvre les appartements communautaires, des logements de centre ville partagés par plusieurs familles comme à l’époque soviétique. Une rencontre hors du temps et très émouvante pour notre amoureux des voyages.

Puis Philippe part en direction de Moscou à bord du Sapsan, le TGV russe qui file à près de 250 kilomètres par heure. Un train moderne et haut de gamme avec des services dignes des plus grands hôtels : restauration à la place, journaux, services de conciergerie et même une voiture spécialement pour les enfants !

En chemin, Philippe fait une pause, et découvre une pratique assez étrange : une brocante avec défouloir pour russes stressés. Il arrive au terminus du TGV russe, à Moscou, avec une rencontre presque paranormale pour notre globe trotter ferroviaire. En effet, il assiste à une consultation psychologique en pleine nature : au programme, une étrange renaissance au coeur d’une forêt.

Crédit photo © Step by step prod.