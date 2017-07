Document inédit consacré à Lady Diana le 17 août sur C8.

Jeudi 17 août à 21 heures sur C8.

Le 31 août 1997, la mort tragique de la princesse Diana a frappé en plein cœur toute la planète. Que s’est-il réellement passé cette nuit-là, sous le tunnel de l’Alma en plein cœur de Paris ? Qui était vraiment en premier sur les lieux de l’accident ? Comment mène-t-on une enquête lorsqu’il s’agit de la princesse de Galles ? Quels rôles ont joué les médias dans cette dernière ? Comment William et Harry, ses enfants, ont-ils appris la mort de leur mère et comment se sont-ils construits sans elle ?

20 ans après, le doute plane toujours sur les causes de la mort de la princesse et l’enquête de la brigade criminelle reste encore très controversée. Mais quel était le vrai visage de la femme la plus médiatisée au monde ? Retour sur son désastreux mariage avec le prince Charles. Qui était vraiment Dodi Al-Fayed, son nouvel amant mort à ses côtés ? Comment Diana a-t-elle manipulé les médias pour se venger de la famille royale ? Qui était Hasnat Khan, l’homme qu’elle aimait en secret à la fin de sa vie ? Comment William et Harry vivent-ils dans l’ombre de leur mère ? Et pourquoi gardent-ils une relation très particulière avec les médias ?

Grâce à des témoignages exclusifs de membres de la famille royale, d’amis de la princesse Diana et d’experts de la couronne britannique, nous découvrirons pourquoi Lady Di a déchainé les passions et surtout pourquoi, 20 ans après sa disparition, personne ne l’a oubliée...

Un documentaire inédit de 90 minutes.

Produit par MAD PROD (Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet).

Réalisé par Déborah Uzan-Diamant.