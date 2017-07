Documentaire inédit sur Luc Besson diffusé le 25 juillet.

Mardi 25 juillet en première partie de soirée, à quelques heures de la sortie du film Valérian, TMC propose un documentaire inédit sur le destin hors du commun de Luc Besson.

Du "Grand bleu" à "Le Cinquième élément" en passant par "Lucy" ou "Nikita", Luc Besson revient sur son incroyable parcours.

Valérian et la Cité des mille planètes est son dernier opus adapté de la mythique BD de Pierre Christin et Jean-Claude Mezières. Doté d’un budget prod colossal de 180 millions d’euros dont 100 millions consacrés uniquement aux effets spéciaux, Valérian joue dans la cour des blockbusters hollywoodiens.

Ce documentaire donnera l’occasion de pénétrer les coulisses exclusives du tournage et de découvrir les secrets de fabrication à travers différents témoignages : Virginie Besson Silla, Olivier Bériot, créateur des costumes et Julien Rey, chef monteur. Gilles Jacob, président du Festival de Cannes lors de la sortie du « Grand Bleu », les comédiens Louise Bourgoin et Franck Gastambide viendront, quant à eux, nous éclairer sur le personnage Besson.