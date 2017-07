Du 3 juillet au 21 août, une grille dans la continuité pour RMC.

RMC annonce être "la seule radio à poursuivre ses programmes, à garantir à ses auditeurs la continuité de son antenne et à les accompagner sur la route des vacances".

La grille du 3 juillet au 21 août :

« Bourdin Direct » : De 4h30 à 6h avec Matthieu Belliard, Perrine Storme, Thomas Chupin ou Julien Coudrot. De 6h à 10h avec Jean-Jacques Bourdin jusqu’au 15 juillet et Raphaëlle Duchemin jusqu’au 18 août. L’invité politique à 8h35 sur RMC et BFMTV avec Jean-Jacques Bourdin ou Raphaëlle Duchemin.

À partir du 17 juillet « L’actu plus » : les chroniqueurs de RMC présentent les 3 titres marquants de la presse papier ou numérique du jour. À partir du 31 juillet, les « Coup de cœur de RMC » : le livre, le film, le pays, le voyage, la musique, la rencontre qui a changé la vie des personnalités de l’antenne de RMC. À partir du 31 juillet « Vive la France » : RMC met en avant celles et ceux qui font avancer le pays par leur passion, leur savoir, leurs idées, innovations, et leurs talents.

Les « Grandes Gueules » , de 10h à 13h avec Olivier Truchot du 3 au 28 juillet et Alain Marschall du 31 juillet au 18 août.

« Radio Brunet » , avec Eric Brunet jusqu’au 21 juillet et Pascal Perri jusqu’au 18 août.

« 100% Bachelot » , le meilleur de l’année, dès le 24 juillet avec l’avis des auditeurs en direct.

À partir du 24 juillet, l’« Intégrale Foot » de 16h à 18h avec Rolland Courbis et l’ « Intégrale Sport » de 18h à 21h avec Olivier Girault du lundi au vendredi et le week-end de 14h à 23h. L’ « After Foot » continue pendant l’été.

Chaque week-end tous les rendez-vous loisirs avec Les Experts : Le samedi : « Votre jardin » 6h-8h et « Votre maison » 8h-10h. Le dimanche : « Vos animaux » 6h-8h et « Votre auto » 8h-10h. Les « Grandes Gueules du Sport » le samedi et le dimanche de 10h à 13h

Les événements de l'été :

« Intégrale Tour » de 15h à 21h du 1er au 23 juillet : le Tour de France est à suivre avec Christophe Cessieux et les membres de la Dream Team cyclisme de RMC Sport, Cyrille Guimard, Luc Leblanc, Thierry Bourguignon et Jérôme Pineau. Dès 15h, toutes les étapes en direct suivies des réactions des cyclistes. À partir de 23h, toutes les moments forts de l’étape de la journée dans le « Best of du Tour de France ». Les samedis et dimanches dans « Les Grandes Gueules du Sport », une page spéciale Tour de France dès 10h avec Thierry Bourguignon, Jérôme Pineau, Cyrille Guimard et Luc Leblanc.

« Mondiaux de natation » à Budapest : du 22 au 30 juillet, à suivre en intégralité avec les envoyés spéciaux RMC Sport, Julien Richard et Sophie Kamoun.

« Le grand rush » : du vendredi 28 à 14h jusqu’au samedi 29 juillet à 20h. À l’occasion du « chassé-croisé » estival, RMC produit un programme exceptionnel avec François Sorel, Thomas Chupin et Christian Recchia. 30h d’antenne non-stop. Les reporters de RMC se succèdent pour donner les conditions de circulation sur les routes de France. Les auditeurs participent à ce « Grand Rush » en intervenant en direct au 3216 pour donner, leurs informations trafic, leurs bons plans de l’été, leurs anecdotes de voyage, des idées de sorties, d’hébergements.

« Mondiaux d'athlétisme » à Londres : du 5 au 13 août, à suivre en intégralité avec Maryse Éwanjé-Épée. Toutes les finales en direct suivies des réactions des athlètes.